Opel Astra goes USA

Het hing al langer in de lucht, maar sinds vandaag is het ook officieel: de Astra krijgt een Amerikaanse carrière. Vanaf half volgend jaar wordt het model immers toegevoegd aan het gamma van GM-merk Saturn. Dat krijgt overigens ook al de een op de Vectra gebaseerde vierdeurs in het programma (de Saturn Aura), krijgt eveneens variant van de nieuwe GT (Saturn Sky) en wordt daarmee hoe langer hoe meer een Amerikaanse doorslag van Opel. GM wil op die manier Saturn in recordtempo nieuw leven inblazen. Geen van de huidige generatie Saturn-modellen zal langer dan 20 maanden op de markt zijn.

De Amerikaanse en Canadese klant krijgen de keuze uit drie- en vijfdeursversies. De break en TwinTop blijven gewoon in Europa. De eerste wegens absoluut niet populair en de tweede omdat het te moeilijk zou zijn hem te homologeren. De beslissing van GM is overigens een opsteker voor de Belgische GM-fabriek in Antwerpen. De Saturns zullen daar immers van de band lopen.