AC breidt vervolg aan smart roadster

Door: REDACTIE

Project Kimber, dat eerder al naast de overname van het failliete Rover greep, zal vanaf volgend jaar opnieuw de smart roadster bouwen. Het product werd net als de forfour door DaimlerChrysler aan de kant gezet in een poging om smart rendabel te maken. Project Kimber blaast voor de sportieve tweezitter, waarop het eerder dit jaar de rechten verwierf, de merknaam AC nieuw leven in.

De AC, waarvan hier een eerste schets is vrijgegeven, is geen klakkeloze kopie van de smart. Het uiterlijk van zowel de coupé als de roadster wordt gevoelig bijgeschaafd en ook technische aanpassingen staan op de planning. De motoren worden pittiger en de trage gerobotiseerde bak van smart wordt eveneens vervangen. Er wordt zelfs gespeculeerd over vleugeldeuren...