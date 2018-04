Volvo XC60 gelekt

Door: REDACTIE

Volvo werkt aan een kleine broer voor de XC90. Die gaat waarschijnlijk XC60 heten en zou in 2009 het levenslicht moeten zien. Op het Autosalon van Detroit zal Volvo een prototype voorstellen, maar hoewel de constructeur dat zelf anders gepland had, zijn daarvan al de eerste beelden opgedoken. Volvo sluit zich dus aan bij het Europese ‘establishment' dat de Japanse en Koreaanse dominantie in het compacte-SUV-segment wil breken. Eerder al kondigden Audi en Mercedes de komst van een compacte SUV aan. De constructeurs verwachten dat het segment alleen in Europa de komende jaren met 35% zal groeien.

De XC60 leent het onderstel van de nieuwe Land Rover Freelander 2, al is daarmee niet gezegd dat hij ook zijn competentie erft. Zowel de interieur- als buitenvormgeving is een evolutie van Volvo's huidige designtaal. De basisingrediënten, aan de buitenkant onder meer de markante lichtunits en de uitgesproken schouderlijn en aan de binnenzijde bijvoorbeeld de vrijstaande dunne middenconsole, zijn duidelijk herkenbaar.

De Concept pakt uit met een nieuwe veiligheidssysteem dat aanrijdingen bij lage snelheid vermijdt. De vier individuele zitplaatsen van het showexemplaar halen de productieversie wellicht niet. Dit in tegenstelling tot de in twee delen scharnierende kofferklep.