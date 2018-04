Dit wordt de Mitsubishi Lancer Evo X

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Detroit, dat begin januari doorgaat, trekt Mitsubishi niet alleen het doek van de nagelnieuwe Lancer vierdeurs (zie archief), maar zullen de Japanners ook een prototype van de nieuwe Lancer Evolution X voorstellen.

De lijnen van het Protoype X zetten de sportieve aspiraties van de snelle Lancer nog beter in de verf. De Rally-afgeleide ziet er ronduit agressief uit. De definitieve lijnen van het productiemodel worden later in 2007 onhuld. De Lancer vierdeurs komt eind volgend jaar al op de markt, maar op de Evo X is het wachten tot in de loop van 2008.