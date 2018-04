Outlander krijgt PSA-diesel

Door: REDACTIE

De nieuwe Mitsubishi Outlander staat op dit ogenblik in de prijslijsten met een tweeliter dieselmotor met 140pk. Die is, net als de krachtbron van de Grandis, afkomstig uit de rekken van VAG. Een beetje eigenaardig gezien de Outlander in de loop van dit jaar ook op de markt komt als Citroën C-Crosser en Peugeot 4007 die vanzelfsprekend PSA-motoren onder de kap krijgen. Nu kondigt Mitsubishi aan dat de 2,2l HDi-krachtbron eveneens leverbaar wordt in de Outlander. Die komt een schuifje hoger in het gamma dan de TDI.

De HDi is in principe goed voor 170pk en haast 400Nm koppel, maar het is niet uitgesloten dat de Japanners dat terugschroeven. De Outlander is vanaf deze maand te koop, maar de krachtiger dieselvariant zal pas in de herfst verschijnen. De C-Crosser en 4007 worden voor de zomer wel meteen met de diesel geïntroduceerd.