De nieuwe Opel GT in detail

Door: REDACTIE

Opel komt met een nieuwe GT. Een opvolger voor de cultcoupé die van 1968 tot 1973 op niet minder dan 103.000 exemplaren werd gebouwd. De eerlijkheid gebied evenwel van op het verschil in achtergrond te wijzen. Het origineel liep in de fabriek in het Duitse Bochum van de band, waar de in Frankrijk gebouwde koetswerken op het chassis werden geplaatst. De nieuwe Opel GT rolt van de band in Wilmington in het Amerikaanse Delaware, waar ook de nagenoeg identieke Pontiac Solstice en Saturn Sky worden gebouwd. Wat beide GT's wel gemeen hebben, is hun betrachting om voor een haalbare prijs flitsende prestaties te bieden. In '68 kocht je met 10.767 Mark een sportwagen die sneller accelereerde dan de Porsche 912. Ook nu doet Opel z'n best. De nieuwe GT wisselt van eigenaar vanaf € 29.900 en doet de standaardsprint in 5,7 tellen. De eerste Opel GT's worden in maart 2007 op de weg verwacht maar de distributeurs kunnen al bestellingen opnemen.

Verantwoordelijk voor al dat geweld is een overlangs voorin geplaatste motor. Die viercilinder heeft een relatief bescheiden inhoud van 1.998cc, maar ontwikkeld dankzij een turbo en directe benzine-injectie een maximumvermogen van 264pk, terwijl van 2.500 tot niet minder dan 5.000t/min een trekkracht van 353Nm ter beschikking is. Geen enkele Opel heeft ooit 132pk vermogen per liter geproduceerd. Het blok is evenwel een oude bekende. Het is gebaseerd op de 2,2l met directe injectie en de 2.0 Turbo die in de Vectra worden gebruikt, maar ook al dienst deden in de Speedster; de samen met Lotus geproduceerde Spartaanse voorloper voor deze GT, waarover Opel zelf inmiddels geen woord meer rept. Wanneer het gaspedaal van de GT omzichtig gedoseerd wordt, zou de GT genoegen nemen met 9,2l/100km. In de hoogste versnelling (vijfde) bereikt de tweezitter een topsnelheid van 229km/u. Een sperdifferentieel verdeelt de krachten over de twee achterwielen. Wie in de GT pret wil beleven kan, in verschillende stapjes, de tractie- en stabiliteitscontrole volledig uitschakelen. Het onderstel maakt gebruik van A-armen voor de ophanging en voor de vertraging zijn vier schijfremmen met grote diameter (zichtbaar door de ranke spaken van de 18-duims velgen) zichtbaar.

Het roadsterdesign is gebaseerd op de Solstice concept-car uit 2002 en de Vauxhall VX Lightning concept-car (2003) van de GM Advanced Design Studio in het Engelse Coventry. Het levert de Pontiac, Saturn en Opel een scherp gelijnd koetswerk op. Opel past dat in de rangen door grote hoekomvattende koplampen te monteren, een vouw op de lange motorkap te introduceren en natuurlijk een grille met brede verchroomde dwarslat aan het recept toe te voegen. Het stoffen cabriodak omvat een verwarmbare glazen achterruit en laat zich manueel onder een afdekkap opbergen. Dan komen twee vaste rolbeugels tevoorschijn die volgens de constructeur niet enkel de veiligheid ten goede komen, maar ook de aërodynamica optimaliseren en -als gevolg- tocht in het interieur terugdringen. Het dak open leggen is overigens wel nefast voor het beetje kofferinhoud dat de GT voorziet. Het volume van 157l krimt dat tot nauwelijks 66l. Het voorruitframe en de kapafdekking zijn beiden zilverkleurig. Voor de rest van het koetswerk, voorziet Opel zeven tinten.