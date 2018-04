Pontiac G8 met 362pk voor de achterwielen

Door: REDACTIE

Binnen GM's Amerikaanse merkenpalet neemt Pontiac een sportieve rol op zich. Dergelijke roeping leent zich bij uitstek voor een aandrijving via de achterwielen, maar dat was er al enige tijd niet meer van gekomen. Was, want GM wil met de Pontiac G8 eindelijk weer een echte sportieveling mét achterwielaandrijving aanbieden. Het platform is afkomstig van de Australische dochter Holden, die steeds achterwielaandrijvers in het aanbod hield. In Chicago heet de G8 nog een Concept Car te zijn, maar de productieversie die vanaf 2008 in de VS over de toonbank gaat zal nauwelijks van het showexemplaar verschillen.

GM voorziet twee versies. Eén met een 3,6l V6 met 261pk en een vijftrapsautomaat, en uiteraard ook de obligate dikke V8 (een 6-liter) die 362pk zal uitbraken. De eerste heet gewoon G8, de tweede GT.