Daihatsu Cuore heeft vertraging

Door: REDACTIE

Eigenlijk was de komst in ons land van de nieuwe Daihatsu Cuore voorzien voor de maand juni maar de constructeur wil zijn jongste model pas verschepen als het voor 101% àf is. In Japan heet het dat men liever zelf wil remediëren dan dat de eerste kopers als proefkonijn moeten dienen.

Het sympathieke nieuwe model wordt meteen de zuinigste benzinewagen van de markt want zou gemiddeld een verbruik hebben van slechts 4,4 liter op 100km. Eerst komt de vijfdeurs uit, later volgt de driedeurs. Het model zelf krijgt een modern front met diep getrokken spiegelbeeld radiatorscherm en krachtig gelijnde flanken. Een eerder sportieve look dus, al blijft de Cuore een auto die z'n publiek zoekt onder jongeren of dienst kan doen als kleine gezinsvriendelijke stadsauto. De overal ter wereld goed verkochte Cuore is reeds aan zijn zevende generatie toe. Met de laatste lichting introduceert Daihatsu nieuwe standaarden in het A-segment. Het interieur is ruim en naast het zuinige verbruik heeft de constructeur ook werk gemaakt van de geringe onderhoudskosten.