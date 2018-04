Rolls Royce Phantom met harnas

Door: REDACTIE

Rolls-Royce neemt een gepantserde versie van de Phantom op de in de catalogus. Tot op heden liep het cliënteel van het exclusieve merk het risico door iets banaals als een handvuurwapen om het leven te komen. Nu moeten er echt grote middelen bovengehaald worden. De Phantom is ontwikkeld tot VR7-niveau. Dat is het hoogste gestandaardiseerde beschermingsniveau en schermt de inzittenden ook af van klein oorlogstuig. In tegenstelling tot pakweg Mercedes, dat voor z'n S-Klasse de pantsering tijdens de assemblage inbouwt, loopt de Rolls eerst van de band om vervolgens bij een specialist z'n harnas te krijgen. Het onderstel en de ophanging worden versterkt, maar de 453pk en 720Nm sterke krachtcentrale blijft ongewijzigd.