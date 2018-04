Mini-Toyota debuteert in Frankfurt

Door: REDACTIE

In 2005 stelde Toyota op het Autosalon van Frankfurt de Endo Concept Car voor. Een bijzonder compacte, amper 3 meter lange en 1,68m brede, stadsrakker die inmiddels productierijp werd gemaakt. Toyota wil met het model de concurrentie met smart aangaan en zal naar verluidt in september (weer op de IAA in Frankfurt) de definitieve versie onthullen. Over definitieve specificaties blijft het voorlopig nog even gissen. Het is evenwel waarschijnlijk dat de Endo -als die naam tenminste behouden blijft- over meer dan 2 zitplaatsen zal beschikken. Het studiemodel was uitgewerkt voor 2 personen en een riante bagagecapaciteit of 3 tot 4 inzittenden in combinatie met een verwaarloosbare belaadbaarheid.