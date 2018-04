Eerste beelden nieuwe Opel Agila

Door: REDACTIE

Opel heeft de allereerste foto's van de nieuwe Agila vrijgegeven. Net als de uittredende Agila-generatie wordt die samen met Suzuki ontwikkeld. Dat Japanse merk gaf met het studiemodel Splash (Autosalon Parijs, 2006) al aan met de kleine monovolume een meer dynamische koers te willen varen en dat is uiteraard ook de kleinste Opel aan te zien.

Het nieuwe ruimtewonder staat op een compleet nieuw platform. Dat moet meer dynamische rijeigenschappen garanderen. De wielbasis ondergaat een fikse groeischeut, en hetzelfde kan van het koetswerk gezegd worden. Om van de doosjesvorm af te raken is de Agila II een stuk lager, maar alle andere afmetingen gaan fors in de plus. De breedte zwelt tot 1,68m (+ 5cm) en in de lengte komt er dik 20cm bij. De nieuwe structuur zou voor deze klasse ongekend stijf zijn. In combinatie met zes airbags belooft dat een uitstekende EuroNCAP-score, al duurt het nog even voor de resulaten van die instantie binnen zijn. De Agila komt immers ten vroegste volgend voorjaar op de markt.

Onder de kap vinden we in eerste instantie drie motoren; twee die benzine lusten en één die diesel vraagt. Die laatste is de 1.3 JTD van Fiat-origine. Die wordt 75pk sterk. De benzines zijn een 1.0 en een 1.2. Op vlak van cilinderinhoud zijn die gelijk aan wat momenteel in de Agila en R+ wordt aangeboden, maar ze krijgen beiden een fikse krachtkuur.