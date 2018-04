Opel komt weer met Corsa GSI

Door: REDACTIE

Opel brengt weer een Corsa GSI op de markt. Het model wordt aangewend om het gat tussen de 1.7 CDTI met 125pk en de 192pk sterke 1.6l turbomotor van de Corsa OPC op te vullen. Het motorblok wordt bij deze laatste geleend, maar het vermogen wordt teruggeschroefd tot 150pk. Daarmee is de nieuwe GSI in staat een topsnelheid van 210km/u te halen en hoeft de sprint tot 100km/u niet meer tijd in beslag te nemen dan 8,1 tellen.

De GSI wordt leverbaar met drie of vijf deuren. Vanzelfsprekend wordt het modelletje sportief aangekleed. De zijdelingse beschermstrips worden in koetswerkkleur gelakt, de voorbumper is wat agressiever, boven de achterruit prijkt een koffervleugeltje en het geheel rust steeds op 17-duims lichtmetaal. Aan de binnenkant zorgen specifieke sierlijsten en sportzetels voor de ambiance.

Voor een strakker stuurgevoel gaat de voorophanging 18mm door de knieën. Achteraan wordt er 15mm van de bodemvrijheid afgenomen. Stabiliteitscontrole wordt standaard.