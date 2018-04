Mitsubishi Lancer: meer details

Door: REDACTIE

De lancering van de nieuwe Mitsubishi Lancer komt met rasse schreden dichterbij. In september beleeft de huis-tuin-en-keuken-versie z'n debuut en het merk geeft nu al wat meer informatie vrij.

De 4,57m lange en 1,76m brede Lancer wordt gebouwd op Mitusbishi's Global Platform. Dat veelzijdige wordt reeds gebruikt voor de Outlander en de Japanners bouwen er ook al een minibus op. Dat er van de Lancer weer een ultrapotige EVO-versie komt met minimaal 280pk, wisten we al, maar concrete cijfers zijn er nog steeds niet. De instapmotor is daarentegen wel bevestigd. Dat wordt een 110pk sterke 1.5l benzine-eenheid. Met diezelfde brandstof wordt ook een 144pk krachtige 1.8 leverbaar. Dieselen kan ook. Mitsubishi koopt daarvoor nog steeds de 2.0l viercilinder dieseleenheid van VAG aan. Die is goed voor 140pk. Mitsubishi voorziet een hele reeks transmissies, afhankelijk van de gekozen krachtbron. Een handgeschakelde vijf- en zesbak, viertrapsautomaat, CVT-automaat en gerobotiseerde zesbak staan op de lijst.

Het agressievere lijnenspel van het model, dat de oersaaie Carisma moet doen vergeten, hebben we te danken aan de Duitse designstudio van het merk. In de omgeving van Frankfurt wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan de vijfdeurs. Die komt de sedan in de loop van 2008 vervoegen.