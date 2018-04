Nieuwe Opel Agila: ronder, langer, ruimer

Door: REDACTIE

Het vierkante bakje van Opel wordt voor de jaargang 2008 volledig vernieuwd. Met de vier deuren en vijf plaatsen is de nieuweling een volwaardige kleine gezinsauto geworden. Mooi afgerond en met een dynamische daklijn is de mini-mono 20 cm langer (3m74) en heeft als bijzonderheid een laadruimte van eventjes 1100 liter. De rugleuningen achterin kunnen in 60/40 verhouding met een eenvoudige handgreep worden omgeklapt zodanig dat men over een volledig vlakke laadvloer komt te beschikken. Onder de vloer is nog een bijkomende laadruimte voorzien. Er is een hoog gemonteerde individuele toerenteller, de schakelpook ligt hoog in de middentunnel en de radio wordt van op het stuurwiel bediend.

Deze in samenwerking met Suzuki gebouwde stadsauto zal worden aangeboden voor de prijs van nauwelijks meer dan € 10.000. Er zijn twee nieuwe motoren, nl. de éénliter van 65 pk (plus 5 pk) en de 1.2 liter van 86 pk (plus 6 pk) in dit laatste geval ook verkrijgbaar met een automatische gangwissel. De zuinige diesel is de 1300 van 75 pk (plus 5 pk). De Agila tweede generatie wordt voor het eerst geëxposeerd op de autotentoonstelling van Frankfurt (13-23 september) en komt in de lente van volgend jaar op de markt.