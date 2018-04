Toyota Auris met 3,5l V6

Door: REDACTIE

Toyota gaat uit z'n dak. Het lepelt een 3,5l grote zescilinder in de neus van de Auris. Of beter; in de neus van de Blade, zoals het model in Azië heet. De motor wordt bij Lexus geleend, waar hij in de IS350 dienst doet. Een potig ogende koetswerkkit moet duidelijk maken dat er tussen de voorwielen 28àpk en 345Nm schuil gaat. Vermogen dat wordt versluisd via een automatische zesbak die desgewenst ook met schakellepels aan het stuur te bedienen valt. Het vermogen wordt alleen naar de voorwielen gestuurd. Dat belooft weinig goeds voor de voortrein, maar daar hoeven we toch niet meteen wakker van te liggen; Toyota heeft voorlopig geen plannen voor een snelle Europese versie.