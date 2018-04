Abarth toont agressieve Fiat Punto

Door: REDACTIE

Het is Fiat menens met het uitbouwen van het recent terug opgekochte sportmerk Abarth. De schorpioen prijkt in Frankfurt op de productieversie van de Punto Abarth. Die puurt uit z'n 1,4l turbomotor 150pk. Daarmee accelereert de kleine naar 100km/u in 8,2 tellen en is hij tot 208km/u in staat. Daarnaast pronkt Fiats sportafdeling meteen met een nòg krachtiger telg van de democratische Italiaan; de Abarth Essesse ("SS" in normale mensentaal).

Fiat beweert dat nog niet zeker is dat het model ook in het programma wordt opgenomen, maar u gelooft daar best niet te veel van. De Abarth SS krijgt een nog dikkere koetswerkkit. En alsof hij nog niet voldoende in het oog springt, wordt het model met een nog opvallender striping getooid. Een dakvleugel en dubbele uitlaatlijn fungeren als kers op de slagroomtaart. De toevoeging Super Sport dankt hij aan z'n opvoerset die het vermogen van de stadsrakker op 180pk brengt.