Honda Accord Tourer Concept

Door: REDACTIE

Volgend jaar in maart presenteert Honda een nieuwe Accord op het Autosalon van Genève. Tot het zover is, moeten we het stellen met de Accord Tourer Concept die op dit ogenblik in Frankfurt op de salonvloer staat te blinken. Die toont hoe de opvolger van de huidige Accord eruit komt te zien. Lager, breder en een pak sportiever.

Door de toegenomen breedte kan Honda een groter interieur beloven, terwijl een toename in spoorbreedte een snedig bochtengedrag in de hand werkt zonder dat er verder op het comfort beknot moet worden.

Wanneer de Accord in de showroom verschijnt, is het de eerste uit z'n segment waarvan alle motoren voldoen aan de toekomstige Euro V emissienormen. Voor de aandrijving zullen benzinemotoren met een inhoud van 2.0 of 2.4 liter zorgen en de dieseloptie blijft een 2.2l. De motoren krijgen behalve een schonere uitstoot ook meer vermogen terwijl het verbruik verder gereduceerd wordt