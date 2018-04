Mazda Taiki: futuristische sportauto

Door: REDACTIE

Mazda toont op het Autosalon van Tokyo de vierde uit een hele reeks studiemodellen. Die zijn allen door de Nederlanse ontwerper Laurens van den Acker ontwikkeld rond het thema ‘flow'. Na de Nagare, Ryuga en Hakaze vormen natuurlijke verschijnselen nu de inspiratie voor de Taiki. Dat is Japans voor ‘atmosfeer', wat meteen de voornaamste inspiratiebron onthult.

Het studiemodel is bereid volgens het recept van de huidige RX-8. Het is een achterwielaangedreven coupé met een vooraan gemonteerde rotatiemotor. Daarover geeft Mazda geen details vrij, maar we gokken op een milieuvriendelijke waterstofeenheid met directe injectie.