Toyota 1/X Concept is pluimgewicht

Door: REDACTIE

Toyota stelt op het Autosalon van Tokyo een studiemodel voor een uitzonderlijk zuinige hybride voor. Dat is de 1/X Concept. Toyota onderzoekt met het model vooral de mogelijkheden om door een lager gewicht de uitstoot van schadelijke gassen te reduceren. Een piste die een constructeur als bijvoorbeeld Mazda (met z'n nieuwe 2 - die goed 100kg minder weegt dan z'n voorganger) reeds in de praktijk brengt. Maar Toyota gaat een pak verder... de vierzitter tikt af op een spectaculair lage 420kg. Dat is een derde van wat een vergelijkbaar voertuig normaal weegt.

Om de weegschaal zo veel mogelijk te sparen is het ganse koetswerk opgetrokken uit composietmaterialen, lichtgewicht plastics en een grote hoeveelheid koolstofvezel. En omdat een laag gewicht niet meteen bergen vermogen vraagt, wordt een klein 0,5l benzinemotortje in de hybride-aandrijflijn met een elektromotor gecombineerd. Beiden zijn overigens ingebouwd boven de achteras. Exacte verbruikscijfers geeft Toyota (nog) niet, maar gezien z'n lage gewicht gokken we op een gemiddelde consumptie van niet meer dan 2l/100km.