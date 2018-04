Kleemann bouwt eigen auto

Door: BV

Mercedes-tuner Kleemann pakt zwaar uit op de SEMA motorshow. En eigenlijk ook weer niet... Het bedrijf presenteert er immers voor het eerst een volledig eigen sportwagen; de GTK. Die is weliswaar gebaseerd op de SLK 55 AMG, die voor de gelegenheid door Kleemann zelf tot 540pk en 700Nm werd opgewerkt. Kleemann voorziet herwerkte platform van een nieuwe koets die enkel op de noodzakelijke (lees: te duur om aan te passen plaatsen) nog naar Mercedes verwijst.

De Gran Turismo Kleemann -vandaar: GTK- sprint naar 100km/u in 3,7 tellen en is in staat een begrensde topsnelheid van 300km/u te halen. Dat lijkt allemaal veelbelovend, maar Kleemann wil het model naar eigen zeggen alleen gebruiken om zich in de kijker te werken. Serieproductie zou niet overwogen worden, maar als het bedrijf enkele blanco cheques krijgt aangeboden komt daarin wellicht nog verandering.