Hyundai Genesis Coupé

Door: BV

In 2009 komt Hyundai op de markt met een nieuwe Coupé. Die zal z'n ding doen in een hoger segment dan het huidige exemplaar. Heden wordt de sportief ge-oriënteerde Koreaan aangedreven door een 1.6 of 2.0 viercilinder of een 2.7 zescilinder, uiteraard allen op benzine. De nieuweling wordt een flink stuk groter en zal aangeb oden worden met zes- of achtcilindermotoren. Dat kunnen we tenminste afleiden uit de voorstelling van de Genesis Coupé Concept Car op het Autosalon van Los Angeles.

Het showexemplaar is vooral achteraan herkenbaar als de opvolger van de huidige Coupé, maar hij is met z'n lengte van 4,6m, breedte van 1,9m en 1,4m hoogte wel langer en breder dan de actuele generatie. Onder de kap zit een zescilinder turbomotor die 3,8l slagvolume heeft. Goed voor minstens 340Nm koppel, maar wellicht ook voor ten minste 300pk, al heeft Hyundai daarover nog geen details vrijgegeven. De prestaties worden ook naar een hoger plan getild. De topsnelheid bedraagt 250km/u, elektronisch afgeregeld weliswaar, en een sprint naar 100km/u hoort hooguit zes tellen te duren.

Eerder dit jaar stelde Hyundai reeds een vierdeurs Genesis voor. Die kreeg een V8 ingelepeld, vandaar onze voorspelling dat ook die achtpitter het tot de tweedeurs schopt. Of het model ook een Europese carrière wacht, is momenteel onduidelijk.