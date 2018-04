Mazda 2 met koffer

Door: BV

M

azda scoorde eerder deze week nog zeer aardig met de nieuwe 2. Het modelletje werd net na de nieuwe Fiat 500 zeer eervol (wat met een monsterscore) tweede tijdens de jaarlijkse Auto van het Jaar verkiezing. Mazda introduceert nu ook een sedan. In China, want daar is er vraag naar. In West-Europa krijg je kleine vierdeurtjes aan de straatstenen niet kwijt. Onder de kap vinden de Aziaten een 1.3 met 85pk en een 1.5 met 103pk. Beide motoren zitten ook in de neus van de vijfdeurs 2 die bij ons in de catalogus staat.