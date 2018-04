Ford met tweede Verve

Door: BV

Ford heeft weer grootste plannen met het B-segment. Het merk met het Blauwe Ovaal broedt op een ongezien dynamische opvolger voor de Fiësta. Het is zelfs mogelijk dat die, om de breuk met het verleden compleet te maken, een andere naam krijgt. Op het Autosalon van Frankfurt stond reeds een pittig gelijnde driedeurs te pronken en in Shanghai wordt rond deze tijd het doek van een vierdeursversie getrokken. Ook die pakt uit met opvallend vloeiende en coupé-achtige lijnen. In januari volgt dan nog een een derde Verve. Die zal in Detroit voorgesteld worden.

De opvolger van de Fiësta zal weerom z'n structuur delen met de Mazda 2 en de overeenkomsten tussen deze Verve Sedan en de in China voor het voetlicht gereden productieversie van een vierdeurs Mazda 2 zijn dan ook opmerkelijk. Hoe dicht de definitieve productieversie van de volgende Fiësta bij de Mazda 2 zal aanleunen weten we in de loop van volgend jaar. Dan onthult Ford z'n nieuwe blockbuster voor het B-segment. De vierdeurs komt alvast niet naar West-Europa.