Mazda 5 (beetje) frisser

Door: BV

Mazda gaat z'n monovolume opfrissen. Het herwerkte model komt in de lente van volgend jaar op de markt.

Het uiterlijk van de 5 wordt slechts licht aangepast en ook aan het interieur zijn de aanpassingen summier. De middenconsole wordt aangepast om een 7-duims scherm te kunnen herbergen en de functies van de audio-installatie worden aan de tijdsgeest aangepast. Dat betekent dat er onder meer een ingang voor een MP3-speler voorzien is. De schuifdeuren aan weerskanten van de 5 kunnen nu ook gemotoriseerd worden. Een opgewaardeerde geluidsisolatie beperkt de decibelinsijpeling van de krachtcentrale. Het interieur wordt er dan ook stiller op.

Onder de kap is het grootste nieuws de introductie van een opgewaardeerde 2.0l benzine-eenheid. Die is 4% zuiniger dankzij de introductie van variabele kleptiming en smeert z'n koppel eveneens daardoor uit over een breder toerental. Aan de motoren hangen twee nieuwe transmissies. Het gaat om een vijftrapsautomaat of een handbediend exemplaar met zes gangwissels. Het onderstel krijgt een andere afstelling. Die is nog meer op Europese leest geschoeid.