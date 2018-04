Rinspeed sQuba is duikauto

Door: BV

De Zwitsers van Rinspeed pakken elk jaar tijdens het Autosalon van Genève gegarandeerd uit met knotsgekke creaties. De ene nog gekker dan de andere (we verwijzen graag naar ons archief). Eerder bouwde het bedrijf, dat van oorsprong een Porsche-tuner is, al eens een auto die boven het water kon zweven. Ditmaal zoekt Rinspeed-baas Frank Rinderknecht z'n heil onder water. U leest het goed; onder water. De Rinspeed sQuba duikt tot 10 meter diep.

Bond. James Bond. Die had een Lotus Esprit S1 die onder de waterspiegel kon zwemmen in "The spy who loved me". Het lijkt voor de hand liggend dat Rinspeed daar z'n inspiratie vandaan haalde. Dit in carbon opgetrokken koetswerk (rond een stalen space frame), heeft wat weg van een Elise, niet?

De aandrijving wordt verzorgd door een 37kW en 160Nm sterke elektromotor. Die drijft de wielen aan, maar stuurt z'n vermogen onder water naar twee propellers achteraan. In de neus (boeg?) van het model zitten twee 3,6kW sterke jets die fungeren als hoogteroer. Voor de bestuurder en passagier zijn respectievelijk 15 en 18 liter zuurstof aan boord. Die worden via een duikmasker ingeademd. Droog blijf je niet, want de sQuba heeft niet eens een dak. Hoe het model op land presteert is nog niet bekend.