Reeds 434km Nissan Qashqai verkocht

Door: BV

De Nissan Qashqai is een succesnummer. Dat hadden de Japanners al zien aankomen aan de hoeveelheid voorbestellingen. Tussen de lancering in maart en eind november zijn liefst 100.000 stuks van het model verkocht. Zet die achter elkaar (een Qashqai meet 4,34m) en je hebt een 434km lange rij Qashqai. Daarmee overbrug je de afstand tussen het Europese Design Center van de Constructeur (in Londen) en de Fabriek (in het Britse Sunderland). Die bedraagt immers exact 434km.

Daarnaast is er ook nog cijfermateriaal waar u wel wat aan heeft. De Qashqai slaat met name aan in de UK, Rusland en Italië waar eind november respectievelijk 17.554, 15.376 en 10.746 klanten een order tekenden. Om aan de vraag te kunnen voldoen, werd de productiecapaciteit voor het model eerder al met 20% opgetrokken. Deze maand verhuist de productie van de Japanse Qashqai (die heet Dualis) overgebracht naar een fabriek in Kyushu, Japan. De vrijgekomen capaciteit is broodnodig om de honger van de Europese klant te stillen. In Sunderland worden gemiddeld 850 Qashqai per dag gebouwd.