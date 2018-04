Sportieve saus voor Chevrolet Captiva

Door: BV

Chevrolet lanceert op het Brusselse Autosalon een sportief opgesmukte Captiva. De grote SUV valt in de smaak. Chevrolet wist tot heden reeds 1500 klanten voor het product te strikken. Deze sportieve versie moet het model ook verteerbaar maken voor mensen die zich graag van de massa onderscheiden. Voor de prestaties hoef je het niet te doen. De Captiva Sport gaat geen kilometer sneller dan de 2.0 diesel (150pk) waarop hij gebaseerd is.

De 'Sport' slaat op de aankleding van het model. Aan de binnenkant wordt de uitrusting aangedikt met een rood/zwart lederen interieur. Aan de buitenzijde maken zwart verchroomde koplampen en achterlichten het verschil. We noteren ook hoogglans 18-duims lichtmetalen velgen en een breed uitlaatsierstuk. Het onderste radiatorrooster in de neus is eveneens anders en -tot slot- zijn er ook aangepaste stootstrips. Chevrolet wil € 37.599 voor de versie. De enige beschikbare optie (€ 1.500) is een automaat.