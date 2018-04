If you can't beat them...

Door: BV

...join them. De Chinezen komen. Zoveel is zeker. Chrysler is daarom enige tijd geleden in bed gedoken met Chery. Dat had GM eerder al op de tenen getrapt door de Chevrolet Matiz te clonen, maar tegenwoordig valt het merk uit het Land van de Rijzende Zon de thuismarkt aan met de kleine A1. En om het huwelijk tussen Chery en Chrysler te consumeren gaat de kleine telg binnenkort ook in Mexico in de verkoop. Daar krijgt het model een Dodge-logo op de neus. De goedkope (richtprijs vanaf $ 5.000) telg zou vanaf 2009 ook naar de States gaan. Tenminste, dat is het plan. Het is niet zeker dat het model aan de Amerikaanse veiligheidsnormen voldoet.