Vrouwen opgelet: dit trekt aandacht

Door: BV

Er zijn honderden lijstjes, theoriën en nog veel meer hersenspinsels over welke auto's goed scoren bij het vrouwelijke geslacht. Maar andersom ligt het even anders. Een poll van de website evecars is juist daarom zo interessant. Met welke auto maken vrouwen het meeste indruk? Het ligt nogal voor de hand dat enig exotisme door mannen geapprecieerd wordt, maar dat geldt zeker niet voor alle auto's uit de top 10.

Toegegeven, de Mercedes SL Roadster die bovenaan prijkt, laat ons ook niet helemaal koud. De klassieker stond van 1955 tot 1963 in de catalogus. Als je ermee rijdt etaleer je stijl en klasse. "De aanschaf is niet goedkoop, maar het toont dat je de fijnere dingen in het leven apprecieert", zo klinkt het. Op de tweede stek staat de Porsche 911. Op drie prijkt de Mitsubishi Lancer EVO en op de vijfde stek vinden we rechtstreekse concurrent Subaru Impreza. Ertussen zit een verassing in de vorm van de Land Rover Defender. De Range Rover Sport staat overigens ook in de lijst, op 7 terwijl de (nog) veel duurdere Rolls-Royce Phantom op de zesde stek terug te vinden is. De plaatsen 9 en 10 zijn voor de VW Golf R32 en Caterham. Wil je als vrouw met een beperkt budget automobilistisch in de smaak vallen dan heb je maar één optie: de nieuwe Fiat 500. Die staat op plaats 8.

Er zit één addertje onder het gras. De auto ‘hebben' is niet voldoende. Het is pas aantrekkelijk als je er wat van af weet én ermee om kunt gaan.