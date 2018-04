Verkoopscijfers 2007: net geen record

Door: REDACTIE

Febiac is in z'n nopjes. Het absolute verkoopsrecord van 2006 werd dit jaar dan wel niet gebroken, de Belgische automarkt presteert nog steeds uitzonderlijk goed. Afgelopen jaar werden in het totaal 524.795 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Amper een kwart procent minder dan tijdens recordjaar 2006. In december werden nog 23.695 wagens aan de lijst toegevoegd. Dat zijn er 12% meer dan het jaar ervoor. De inschrijvingsrecords werden overigens wel gebroken in de andere categoriën. Er zijn meer vrachtwagens, zowel lichte als zware, ingeschreven dan voorheen. En bij de motorfietsen werd de kaap van 30.000 eenheden voor het eerst in de geschiedenis gerond.

Afgelopen maand presteerde Renault het sterkst. Van dat merk werden 3.083 wagens ter registratie aangeboden. Op de tweede stek vinden we VW met 2.457 stuks, op drie Toyota met 2.225 eenheden, Opel staat met 2.204 stuks op vier en Peugeot maakt met 1.980 wagens de top vijf compleet.