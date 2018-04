Autojaar 2007: de winnaars en de verliezers

Door: BV

In 2007 werden in België ruim een half miljoen nieuwe personenwagens geleverd. Volkswagen is het meest populaire merk. Er werden er liefst 56.000 geleverd. Daarmee staat het merk nog steeds op de eerste plaats in ons land, ook al zit het aantal 1,5% onder de cijfers van recordjaar 2006. Elk merk uit de top vijf moest in vergelijking met vorig jaar aantallen prijsgeven. Peugeot (2) boert 1,2% achteruit, Citroën (3) verliest haast 10%, Opel geeft 5,5% prijs en Renault doet het met 9% minder.

Opgemerkte verliezers buiten de top vijf zijn Hyundai (- 5,4%), Nissan (-4,3%), Alfa Romeo (-8,9%), Saab (-16,7%), smart dat even moest inhouden omdat de nieuwe fortwo nog niet beschikbaar was (-9,7%), Jaguar (-21,9%), Chrysler (-27,3%) en Lexus (-11%).

De nieuwe Skoda-producten worden goed gesmaakt. Dat blijkt tenminste uit de cijfers. Het merk ging dit jaar liefst 21% vooruit en wist ruim 13.000 wagens aan de man te brengen. Volvo haalt nagenoeg hetzelfde aantal, wat een vooruitgang van meer dan 18% betekent. Fiat lijkt op goede weg en steeg in 2007 met haast 26% (tot dik 12.000 stuks). Seat gaat 7% in de plus. Kia laat eveneens spectaculaire cijfers optekenen. Met meer dan 8.200 stuks wist het merk ruim 33% meer klanten te verleiden dan in 2006. Mitsubishi en Mini gaan er telkens zo'n 20% op vooruit en Lancia haast 18%. Dacia profiteert van de komst van z'n handige break. Van de prijskraker zijn er haast 2.000 aan de man gebracht. Dat zijn er 1.300 méér dan in 2006.

Nog enkele opmerkelijke feiten: een Lada is bijna dubbel zo exclusief als een Maserati. Er werden immers 70 Italiaanse raspaarden geleverd, terwijl er slechts 44 Russische berlines aan de man gebracht werden. Voor elke Maserati werd ook één Ferrari geleverd. Bentley verkoopt als zoete broodjes. Met 111 stuks torent het boven Cadillac en Lotus uit. Aston Martin doet nog een beetje beter. Daar zijn er 143 van geleverd. Bij de sportwagenmerken blijft Porsche met 1.180 stuks overigens een klasse apart. Rolls vond voor z'n Phantom 4 klanten en Maybach leverde ook nog 3 limousines.