Over inhalen en betalen

Door: REDACTIE

Sinds 1 januari 2008 geldt in ons land een inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5. Dit op wegen met slechts twee rijstroken in de gevolgde richting. Met deze wetswijziging wil de overheid zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Totnogtoe ontstonden er achter inhalende vrachtwagens vaak files. Op gewestwegen en autosnelwegen met twee rijstroken waar vrachtwagens wél mogen inhalen, staan er speciale borden. Dat is bijvoorbeeld het geval op de autoweg E314 Leuven-Hasselt. Het inhaalverbod geldt overigens niet voor nog trager rijdende landbouwvoertuigen!

Goed om weten is ook dat de Duitse overheid vanaf heden bijzonder streng is wat betreft het bumper aan bumper rijden. Bijzonder de vrachtwagens worden hier geviseerd en de boetes zijn niet mals. Nu zijn er zelfs plannen om de autorijders die te dicht tegen elkaar rijden in de toekomst niet 250 maar wel € 400 te laten ophoesten. De met handy aan het oor telefonerende chauffeurs betalen bij onze oosterburen € 70.

Bij ons geldt de regel dat de grote vrachtwagens tussen elkaar (dus niet truck en personenwagen) een afstand moeten houden van 50 meter. Iets wat wij niet elke dag zien...