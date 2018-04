Dakar Rally 2008 afgelast

Door: BV

De organisatoren van de Dakar Rally hebben het legendarische autosportgebeuren voor dit jaar op het laatste nippertje afgelast. De beslissing is genomen na de moord op vier Franse touristen in Mauretanië, eind vorig jaar. Bovendien dreigen terroristische organisaties, gelinkt aan Al Qaïda, de karavaan als doelwit te zien. Het veiligheidsrisico is dit jaar simpelweg te hoog, klinkt het bij het organiserend comité. De organisatie wijst eveneens op de grote economische gevolgen voor de arme landen die de Karavaan dit jaar aan zou doen. Het gebeuren zorgt er een belangrijke motor voor de plaatselijke handel.

Volgend jaar blaast de Dakar veertig kaarsjes uit. Die editie gaat gewoon door. De organisatie zal dan wellicht extra voorzorgsmaatregelen nemen en de kans dat door Mauretanië geraced wordt, is alvast zeer gering.