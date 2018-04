Lotus bedenkt speciale Exige

Door: BV

Lotus heeft weer een nieuwe beperkte reeks van de Exige bedacht. Die is geïnspireerd op de Elan Sprint die tussen 1971 en 1973 bij de nicheconstructeur in de catalogus stond. Het 243pk sterke pocket-rocket wordt uitgerust met airco, een sportpakket en specifieke lichtmetalen velgen. Toch is het belangrijkste kenmerk de kleurenstelling. De Exige Sprint heeft een witte onderkant, gele boven bovenkant en een gouden bies tussen de twee. Wie er een wil, zal zich mogen reppen. Er worden er niet meer dan 40 gebouwd. Eén voor elk jaar dat Lotus bestaat; van 1967 tot heden dus, met telkens een verwijzing in het chassisnummer. Alleen voor 1982, het jaar dat Lotus-stichter Colin Chapman overleed, is er geen exemplaar.