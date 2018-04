Mercedes CLC helemaal naakt

Door: REDACTIE

Het eerste beeld dat Mercedes van de CLC vrijgaf verhulde meer dan het onthulde. Nu zijn ook de officiële beelden vrijgegeven. En wat blijkt? Het is niet een vierdeurs Coupé op basis van de C-Klasse, nog een tweedeurs opvolger voor de CLK, maar wat niemand nog verwachtte: een grondige opfrisbeurt voor de C Sportcoupé. Aan het nieuwe exemplaar zijn meer dan 1.100 onderdelen aangepast. Daartoe hoort bijna het ganse koetswerk. De neus is immers die van de nieuwe C (in Avantgarde uitvoering om zeer specifiek te zijn), ook al zijn de afmetingen anders. Achteraan ruilt de opgehoogde kont met ingewerkte luchtgeleider plaats voor een meer conventioneel gelijnde achtersteven. De CLC krijgt daarin een uitzonderlijk breed derde remlicht. Aan de binnenkant is de opsmuk minder ingrijpend. De CLC onderscheidt zich van de Sportcoupé door een aangepast instrumentarium, nieuw stuur, opgewaardeerde materialen en stoffen en andere sierlijsten.

Onder de kap vinden we eerst de 180 Kompressor. Een geblazen benzinekrachtbron die goed is voor 143pk. Ook de nieuwe viercilinder compressor vind z'n weg naar de CLC. Bij deze 184pk sterke variant kleeft Mercedes CLC 200 Kompressor op het kofferdeksel. De 230 is gebleven en de pittigste versies krijgen 350 opgekleeft. Die versie levert 272pk. Dieselliefhebbers doen hun ding met de CLC 200 CDI. Die levert 122pk. De zespitters worden op verzoek geleverd met de automatische zevenbak van het merk met de Ster. Het onderstel werd eveneens grondig onder handen genomen. De afstelling van de ophanging, maar ook de stuurinrichting zijn gewijzigd. Daardoor stuurt de auto directer en heeft de bestuurder veel meer voeling met de weg. Iets wat hij of zij nog kan optimaliseren door een sportpakket met onder meer 18-duims velgen en een 15mm verlaagde ophanging te kiezen.

