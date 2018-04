Eerste schetsen vijfdeurs Mitsubishi Lancer

Door: BV

Mitsubishi stelt op het Autosalon van Genève de Lancer Prototype-S voor. Dat is niets meer of minder dan de vijfdeursversie van de Lancer die momenteel in vierdeursvorm op de Belgische consument wordt losgelaten. Mitsubishi verwacht dat 70 tot 80% van de Europese Lancer-klanten voor deze meer praktische vijfdeurs zullen kiezen. In één adem verzekeren de Japanners dat ze het model niet afgeroomd hebben. De neus is identiek, maar vanaf de B-stijl wijken beide versies van elkaar af. De achterportieren zijn wel onderling uitwisselbaar, wat alvast een aanzienlijke besparing oplevert.

Voorts heeft Mitsubishi in dit eerste stadium veel aandacht voor de koetswerkkleur. Dat is, net als bij de meeste andere recente showmodellen (zoals de Lancer Ralliart die in Detroit debuteerde) oranje. Wat belangrijker is; de vijfdeurs Lancer staat bij de Europese verdelers nog voor de kalender 2009 aanwijst.

