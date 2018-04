Seat wil van 7 naar... 40 modellen

Door: BV

Seat heeft sinds kort een nieuwe baas; Erich Schmitt. En die heeft bij VW in Duitsland nogal wat in de pap te brokken. Niet eens lang geleden werd in Wolfsburg nog gedacht aan een uitdoofscenario voor het Spaanse merk, maar inmiddels wordt een heel ander lied gespeeld. Schmitt heeft al 900 arbeidsplaatsen geschrapt en zegt dat er nog eens 700 zullen sneuvelen. En in de fabriek in Martorell moet sneller en efficiënter gewerkt worden. De assemblage van de huidige Ibiza duurt 27 uur. De volgende moet in hooguit 18 uur bij elkaar gevezen zijn. En ook de ontwikkelingstijd van een nieuw model moet ingekort worden. Allemaal maatregelen die de aandeelhouders (VW dus) als muziek in de oren klinken.

Maar Seat krijgt er ook heel wat voor terug. Het stiefmoederlijk behandelde broertje in de VW-Audi-groep zal eindelijk de kans krijgen een eigen koers te varen. Dat zegt de topman in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het gamma wordt de komende jaren flink uitgebreid. Tegen 2012 wil het merk 15 modellen in de catalogus hebben. Dat is meer dan een verdubbeling, want momenteel biedt Seat niet meer dan 7 types aan. En tegen 2018 zou het palet niet minder dan 40 verschillende versies moeten omvatten. Een vervijfvoudiging. Aan wie Schmidt al die Seats wil verkopen is nog niet duidelijk. We weten dat er bij het merk al een tijd wordt gedacht aan een Amerikaans verhaal. Daar leeft immers een zeer grote Spaanstalige gemeenschap die wel oren zou kunnen hebben naar wat ‘Auto Emocion', maar daarover blijft de topman op de vlakte.

