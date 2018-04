Renault Twingo RS (upd)

Door: BV

Renault heeft de pittigste Twingo tot heden klaar. Het merk gelooft immers dat er naast de Mégane en Clio nog plaats is voor een derde versie van de Renault Sport. Het kleine autootje krijgt een aangepast onderstel, en als we Renault kennen dean is er geen half werk verricht. Reken niet alleen op aangepaste dempers, ook een andere veerweerstand, rijhoogte en een aangepaste diameter van de antirolstangen stonden op het programma. De lichtmetalen velgen zijn van een groter formaat en erin vinden we een remsysteem dat wat meer bijtkracht etaleert.

Om één en ander wereldkundig te maken heeft de dappere stadsmus bredere bumperschilden en dito wielbogen met vooraan in het oog springende luchtinlaten. Achteraan wekt een zwart sierelement de indruk van een diffuser, doet een dakvleugeltje wat voor de aërodynamica en zit er een sierstuk om de uitlaat.

Onder de kap krijgt de RS een nieuw ontwikkelde viercilinder benzinemotor met net geen 1,6l inhoud. Die levert 133pk. We hadden u graag de prestaties voorgeschoteld, maar Renault houdt die nog even achter de hand. Bij z'n publieksdebuut op het Autosalon van Genève, komen we meer te weten. In september is de Twingo RS bij ons te koop.

