Minder autorijden ramp voor economie

Door: BV

We weten allemaal dat we in een ideale samenleving al onze verplaatsingen zouden doen met het openbaar vervoer en dat er dan geen milieuvervuiling meer zou zijn (de wolk die uit de uitlaat van een bus komt is immers geen vervuiling). Maar uit een studie van de Gentse milieu-econoom Johan Albrecht in opdracht van het Itinera Institute blijkt dat zelfs een lichte evolutie in die zin rampzalige gevolgen zou hebben voor de economie.

De auto bracht ons land in 2006 goed € 12 miljard op, of 8% van alle fiscale ontvangsten. Dat percentage is al enige jaren stabiel. En de toestand van het Belgische wegennet is het bewijs dat die miljarden niet terugvloeien naar de automobilist. Wat wordt er dan wel met dat geld gedaan? Wel, die 12 miljard is voldoende om de werkloosheidsuitkeringen (€ 6 miljard), de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit (€ 3,8 miljard) en de brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen (€ 2 miljard) mee te betalen.

Tussen 2004 en 2006 is de verkoop van brandstof, die bijna de helft van de fiscale opbrengsten vertegenwoordigt, reeds met 6,2% gedaald. Een verdere daling kan ernstige problemen opleveren voor de fiscus. De oplossing? De overheid moet dringend het fileprobleem oplossen, zo klinkt het bij de professor. Files brengen de overheid weliswaar geld op (omdat u en ik er meer brandstof in verbruiken), ze maken autorijden onaantrekkelijk. Volgens de professor moet de overheid autorijden leuker maken. De autoverkoop mag immers niet stilvallen. Een scenario zoals zich momenteel bijvoorbeeld in Japan voltrekt, waar de verkoop in elkaar krimpt, zou rampzalig zijn voor onze economie. Het inkomensverlies voor de staatskas moet dan gecompenseerd worden via extra belastingen voor gezinnen en bedrijven. Dat zou het begin zijn van een neerwaartse spiraal van economische activiteit en (bijgevolg) welvaart.

