Lynk&CO verkoopt 6000 auto's op 137 seconden

Lynk&CO is een nieuwe merk van Geely, dat ook de eigenaar is van Volvo. Sterker nog, het eerste product, deze 01, is een compacte crossover die nogal wat gemeen heeft met de Volvo XC40. Platform en motoren zijn identiek. Zo wordt de 01 aangeboden met 1,5l driecilinder met 150pk of een 2-liter viercilinder met 190pk.

De productie gebeurt in Taizhou, in China. Daar wordt ook de Volvo XC40 geproduceerd, zij het niet voor de Europese markt (dat gebeurt in Gent).

Slimme marketing

Hoewel de Lynk&CO 01 een product is van een Chinees automerk en ook daar wordt gebouwd, positioneert Geely het veeleer als een Europees product. Slim, want de Chinezen zijn wild van dingen die uit het Westen komen. Je ziet het aan het lijnenspel, maar ook aan het marketingmateriaal. Op bijhorende foto’s is namelijk geen Chinees te bespeuren en zijn alle auto’s netjes voorzien van Zweedse nummerplaten. En kijk, het lijkt te werken. Lynk&CO legt een grote nadruk op een verkoop via internet. En bij het openen van de orderboekjes was het succes dan ook onmiddellijk meetbaar. De eerste 137 seconden werden zo maar eventjes 6000 orders geplaatst!

En Europa?

Ja, dat komt ook aan de beurt. Lynk&CO wil in 2019 de eerste stappen op de Europese markt zetten. Een jaar later is het aan de VS.