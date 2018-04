Dit is de nieuwe Lancia Delta! (upd)

Door: BV

Vers van de pers: deze eerste beelden van de Delta. Lancia's nieuwste telg voor het C-segment, een klasse waarin de constructeur al enkele jaren niet meer meespeelt, debuteert volgende maand op het Autosalon van Genève. Het model krijgt een assertieve pose, met een breedte van 1,8m en een wielbasis van 2,7m (het platform van de Fiat Bravo is voor de gelegenheid aangepast) op een totale lengte en hoogte van respectievelijk 4,5 en 1,5 meter.

Onder de kap van de Delta, die aan het begin van de zomer in productie gaat, krijgen we enkel turbomotoren. Lancia (Fiat dus) gaat voluit voor het principe van ‘downsizing', waarbij kleinere motoren dankzij drukvoeding op het niveau van een krachtbron met groter slagvolume wordt gebracht. Dat kennen we al langer voor dieselcentrales, maar nu wordt het ook volop toegepast op benzinemotoren. De 120pk sterke instapper moet het bijvoorbeeld doen met een cilinderinhoud van 1.4l. De (voorlopige) topversie wordt 200 paarden sterk. Bij de diesels zal vooral de nieuwe 1.6l JTD, die tot 110pk levert, grote ogen gooien. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een zesbak. Een selectie daarvan krijgt de beschikking over een gerobotiseerde afgeleide daarvan.

Lancia mikt met de Delta uiteraard op het premium-segment. En dat is de aankleding van de middenklasser aan te zien. Het Italiaanse merk heeft altijd al een zwak gehad voor Alcantara... In de optielijst zullen zaken prijken die niet courant zijn in dit segment. Klimaatregeling met verschillende zones, een panoramisch glazen dak, BOSE geluidsinstallatie enzovoort...

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.