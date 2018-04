Webasto LiGHT Concept met verderlicht dakje

Door: BV

Toeleverancier Webasto is gekend van de standverwarming die als optie op sommige wagentypes wordt aangeboden, maar de toeleverancier heeft wel meer producten in de catalogus staan. Zo ontwikkelt en bouwt het onder meer cabriodaken voor de industrie. En nu de markt overspoeld is met coupé-cabrio's met loodzware metalen vouwdaken, is een verderlichte dakconstructie uiteraard groot nieuws. En dat is exact waarmee Webasto uitpakt op het Autosalon van Genève.

De auto is een moderne interpretatie van de Fiat 124 Spider en werd getekend door de studenten van het Instituto Europeo di Design (in Turijn). Maar daar het eigenlijk helemaal niet om. Het pronkstuk is een frameloos stoffen dak dat ook nog eens een verwarmde kunststoffen achterruit omvat. Het principe is eenvoudig. Ofwel zit het dak op z'n plaats en biedt het beschutting aan de twee inzittenden, ofwel wordt het bovenop de achterbouw geplooid, waar het niet kannibaliseert op het koffervolume. Het belangrijkste voordeel van deze eenvoudige aanpak is de gewichtsbesparing. Het dakje weegt inclusief achterruit amper 13kg. Dat moet de interesse van enkele sportwagenbouwers kunnen wekken...

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.