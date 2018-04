Plagen mag: Opel voor Insignia

Door: BV

u het Autosalon van Genève achter de kiezen is, hebben de communicatie-afdelingen weer tijd zat om ons warm te maken voor nieuws dat er nog niet is. Opel geeft nu een plagertje voor de Insignia vrij, waarvan Auto55.be echter al de eerste echte foto kon voorleggen. Eerder kregen we al een achterlicht te zien, nu is een gedeelte van de neus aan de beurt. En we worden er toch weer wijzer van. Zo onthult de foto de dagverlichting op de hoeken van de voorste lichtunits. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van LED-technologie. Of de voorziening standaard wordt, is nog niet geweten.