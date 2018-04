Nissan's nieuwe Maxima (+ video)

Door: BV

We herinneren ons de Maxima als een grote, bijzonder saaie, maar ook ondergewaardeerde auto in het klassesegment. De Europese verkoopsaantallen voor het op de VS gerichte model waren -tot niemands verbazing- een tegenvaller. Het model staat bij ons daarom niet meer in de catalogus. In de VS doet het model het nog steeds goed. Morgen presenteert Nissan de inmiddels zevende generatie (MY2009) generatie op het Autosalon van New York. De grote sedan wordt voor de gelegenheid in een meer dynamisch kleedje gestoken.

Onderhuids leunt het model nauw aan bij de uittredende generatie die van 2003 tot heden aangeboden werd. Die wordt door een 3.5l V6 met 260pk op de voorwielen aangedreven . De transmissie is een automaat met continue variabele transmissie. Een Europese carrière is niet voorzien. Bovendien zou de grote Nissan hier in het vaarwater komen van Infiniti, het luxemerk van de constructeur. Dat debuteert dit jaar op het Oude Continent.

