Buitenbeentje van Spada in productie

Na drie maanden testen heeft Spadaconcept (dat is de Italiaanse designstudio van Paolo Spada die eerder bij smart en Honda aan het werk was) besloten de vorig jaar voorgestelde Spada TS Codatronca in productie te nemen. Dit buitenbeentje, komt dus echt. Spada zegt dat hij van meet af aan rekening gehouden heeft met productie in een beperkte oplage. Z'n bijzonder vorm ligt ook aan de basis van de naam. Codatronca betekent immers zoveel als ‘afgehakte staart'. Aërodynamisch is de vorm wel efficiënt en dat is een meevaller want Spadaconcept wil er ook mee gaan racen. Het voertuig voldoet aan de FIA GT1-regels.

De eerste versie, de TS (Turismo Sportivo), krijgt een atmosferisch motorblok ingelepeld. Informatie is schaars, maar reken niet op een klein slagvolume, gezien z'n vermogen van 600pk. Het Italiaanse stijlhuis zegt doodleuk dat de topsnelheid niet hoog op z'n prioriteitenlijst stond, maar dat handelbaarheid primeerde. Desondanks haalt het model ruim 340km/u. En natuurlijk hebben de heren ook een natuurvriendelijke draai voor het verhaal gevonden. Wie wil, kan z'n Codatronca immers ook op biobrandstof laten rijden. Een nog straffere versie is al in de maak. Dat word tde TSS; Turismo Super Sportivo.

De Codatronca TS zal in wereldpremière voorgesteld worden op 24 april in Montecarlo. Spadaconcept heeft intussen al een goed idee van wat het hierna wil doen. Het werkt al aan een milieuvriendelijke auto.

