Virago geeft teken van leven

Virago is een piepkleine Britse autoconstructeur die alleen het gelijknamige model in de catalogus heeft. We gingen ervan uit dat het in een coma verkeerde, maar het geeft nu weer tekenen van leven. Op de Top Marques-beurs in Monaco komt het bedrijf met een nieuw model. Nuja, nieuw, het wordt bereid volgens hetzelfde recept als de huidige Virago (zie foto's), en zal ook wat uiterlijke trekken delen. Al verwachten we ons aan scherpere lijnen. Virago is niet zonder ambitie, want het wil aanknopen bij de grote (alles is relatief natuurlijk) Britse nicheconstructeurs. Denk aan Ariël, Morgan, Noble en -buiten de Britse staatsgrenzen- Wiessman, Artega, Donkervoort...

Onder de kap van de opvolger komt een 3-liter V6 van Ford. Die wordt maximaal 280pk sterke, maar dat is geen bezwaar dankzij z'n lage gewicht. Virago spreekt nu al over sprinttijden in een lage vijf tellen en een top van 240km/u.

