Chinezen wagen zich aan coupé

Over een kleine maand op het Salon van Peking z'n deuren. Dé gelegenheid bij uitstek voor de snelst groeiende economische grootmacht om z'n vooruitgang te tonen. Talrijke Chinese autoconstructeurs zijn klaar om hun pijlen op de wereld te richten. En de Chinezen laten geen segment ongemoeid. Dat blijkt onder meer uit deze (gelekte) beelden van een studie-Coupé van Geely.

Omdat we enkel foto's hebben, is het moeilijk om in te schatten welk vlees we in de kuip hebben. Maar de stijl lijkt alvast origineel te zijn. Dat wil zeggen; het is geen letterlijke copie, ook al zijn er lijnen van een bepaalde Japanse GT (de Nissan GT-R), Amerikaanse creaties en Europeanen in te zien. Overigens is dat niet raar, want ook grote merken spelen constant leentjebuur bij elkaar. De Chinezen hebben dus gewoon veel inspiratie gehad.

De Geely is een 2+2 met de motor vooraan. Om de mechanische subtiliteiten te kennen moeten we nog even wachten op officiële informatie.

