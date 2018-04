Voisin is Portugese superauto

Door: BV

De drijvende kracht achter het bedrijf LusoMotors is Ernesto Freitas. Die bedacht eerder al een moderne versie van de iconische Ferrari Dino. Die geraakte overigens niet verder dan een computertekening. Ditmaal presenteert het bedrijf de Voisin. Alweer als tekening, maar de intentie om verder te gaan bestaat wel degelijk. LusoMotors zoekt naarstig naar een dikke krachtbron en hint onder meer naar Audi's V12 dieselcentrale die we over afzienbare tijd ook in de R8 mogen verwachten. Maar Freitas wil met de sportwagen met middenmotor vooral een concurrent voor de Veyron neerzetten. De naam, Voisin, is daar een indicatie van. Het is een inmiddels reeds lang vergaan Frans automerk (het bestond van 1919 tot 1939) dat destijds de degens kruiste met Bugatti.

