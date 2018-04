Wijziging fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Door: BV

Morgen, op 1 april, wijzigt de fiscale regelgeving voor de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ze blijven tot maximaal 75% aftrekbaar, zoals voorheen, maar enkel als de CO2-uitstoot onder een bepaalde grens blijft. Die is 145gr/km voor een dieselvoertuig en 160gr/km voor een voertuig met benzinemotor. De aftrekbaarheid kan voor de ultrazuinige modellen (dan hebben we het over pakweg een Seat Ibiza Ecomotive of een smart fortwo diesel) oplopen tot 90%. Wagens met een hogere uitstoot zijn tussen 60 en 70% fiscaal aftrekbaar.

