Belgische automarkt schakelt versnelling lager

Door: BV

Febiac heeft de inschrijvingscijfers voor afgelopen maand maart bekendgemaakt. Het aantal blijft met 57.077 ingeschreven nieuwe personenwagen 3,5% achter op die van dezelfde maand vorig jaar. Voor het hele trimester blijven de cijfers echter nog 3,7% boven die van verleden jaar. Ook bij de lichte bedrijfsvoertuigen is een kleine terugval merkbaar. De vrachtwagens tot 16 ton MTM zijn niet gewenst. Die cijfers lopen fors terug. Een trend die al het ganse jaar aanhoudt en afgelopen maand nogmaals werd bevestigd. De ware vrachtwagens zijn wél gewild. Maart 2008 was in absolute aantallen vergelijkbaar met maart 2007, maar de gecumuleerde cijfers voor het eerste trimester onthullen nog steeds een toename van 7,1% ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar. De motorfiets boet ook aan populariteit in. De sector was het jaar nochtans goed begonnen, maar verliest z'n voorsprong ten opzichte van vorig jaar in een zwakke maand maart.

Renault wist, dankzij z'n recente modellenoffensief (Clio Grandtour, Laguna, Twingo en Kangoo) voor het eerst in lange tijd, nog eens de koppositie te veroveren. Er werden afgelopen maand liefst 5.955 nieuwe wagens van het merk ingeschreven. Peugeot volgt op de voet met 5.822 stuks. Opel pakt uit met 5.365 stuks. Citroën (5.219) en VW (4.710) maken de top vijf compleet.

